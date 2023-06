Lelê não tem grande atuação, mas Pirani se destaca e ganha força como um 12º jogador no Fluminense de Diniz

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 16:16 Compartilhe

Uma hora antes da partida entre Fluminense e Bahia, os torcedores do Tricolor das Laranjeiras podem ter se surpreendido com as presenças de Lelê e Gabriel Pirani entre os titulares, enquanto Germán Cano e Ganso iniciaram o duelo no banco de reservas, uma vez que estavam sendo poupados para o confronto da Libertadores.

Com isso, os dois jogadores que não possuem muitos minutos na equipe titular de Fernando Diniz conquistarão uma oportunidade e decidiram a partida para o Flu. Tanto o centroavante quanto o meia anotaram os gols da vitória do time carioca na virada por 2 a 1 sobre o Bahia, pelo Brasileirão.

Mas apesar de ter balançado as redes, Lelê não conseguiu convencer, principalmente por conta das chances claríssimas desperdiçadas na etapa inicial e que podiam ter feito falta no fim da partida. Lances em que o público presente no Maracanã sentiu falta do centroavante argentino no gramado.

Com um minuto de partida, Lelê aproveitou um erro na saída de bola do adversário, recebeu a bola na grande área e finalizou para defesa de Danilo Fernandes. No rebote e livre de marcação, o camisa 99 cabeceou para fácil intervenção do goleiro adversário. E com quatro minutos, Keno fez um lindo cruzamento na pequena área, o centroavante surgiu entre os defensores, mas cabeceou em cima do arqueiro rival.

No segundo tempo, o atacante aproveitou um outro erro da defesa do Bahia após um passe ruim de Samuel Xavier na área e conseguiu cabecear para o fundo das redes para empatar a partida em uma saída errada de Matheus Claus, que entrou no lugar de Danilo Fernandes ainda na primeira etapa.

Por outro lado, Gabriel Pirani provou que pode render no setor do meio de campo. Improvisado em algumas formações como volante e até mesmo como lateral-esquerdo, o atleta deu demonstrações que pode contribuir. Embora não tenha a qualidade e a visão de jogo de Ganso, o jovem contribui com sua chegada na área e merece um voto de confiança.

Além de um belo gol marcado em uma grande tabela feita com Keno, o camisa 20 quase anotou o 3º gol do Tricolor das Laranjeiras aproveitando um rebote de Claus em uma finalização de Lelê, mas carimbou o travessão. Ainda assim, o atleta foi um dos grandes protagonistas ao lado de Keno no setor ofensivo.

Com um calendário pesado por conta da sequência de jogos com Brasileirão e Libertadores, Fernando Diniz torce pelo fim das lesões, mas sabe que pode contar com um elenco, não apenas com um time. E que pode conquistar pontos e somar vitórias com as peças que entendem cada vez mais o estilo exigente do treinador.