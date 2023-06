Leila Pereira reafirma desejo de renovar com Abel Ferreira e avisa: ‘Só sai do Palmeiras se ele quiser’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 5:56 Compartilhe

O Palmeiras ainda disputa pelo menos três título na temporada 2023, mas muitos de seus torcedores já estão preocupados com dezembro de 2024, quando termina o contrato de Abel Ferreira com o clube. Mas se depender do desejo da torcida e da presidente Leila Pereira, esse ponto final será prorrogado para outra data. Neste momento, o português somente deixa o Verdão se ele quiser.

Apesar de nomes consagrados como Dudu, Gustavo Gómez e Raphael Veiga, talvez o maior fenômeno de idolatria palmeirense na atualidade seja Abel Ferreira. Torcedores, dirigentes, jogadores, funcionários… Praticamente todos os “membros” desses grupos defendem o treinador com unhas e dentes, independentemente do que aconteça e certamente estão pensando no fim de 2024.

O técnico já chegou a falar que descansaria depois do término de seu vínculo com o Palmeiras, mas mais recentemente deixou aberta a possibilidade de renovação. Conforme apurou o Lance!, as partes ainda não tiveram uma conversa formal sobre a prorrogação do contrato, mas tratam a possibilidade constantemente em meio a outros assuntos. Quem convive com Abel na Academia de Futebol e fora dela, sabe que ele não esconde a satisfação que tem em trabalhar no Verdão.

Durante a cerimônia de entrega do avião de sua empresa que será usado pelo Alviverde, Leila Pereira confirmou que tem conversado com Abel sobre uma possível extensão contratual e expressou seu desejo de manter o treinador até ela deixar a presidência do clube. Para a mandatária, o português somente deixa o Palmeiras se ele quiser.

– Tenho conversado bastante com Abel sobre isso, ele tem contrato conosco até o fim de 2024. O Abel só sairá do Palmeiras quando ele quiser, gostaria que permanecesse por muito tempo conosco. Meu mandato é até o fim de 2024 e vou concorrer a reeleição. Se o associado entender que confia no meu trabalho e eu for reeleita, gostaria muito que ele ficasse comigo por mais três anos.

Leila está em seu primeiro mandato como presidente do Verdão e é a grande favorita a vencer novamente a eleição no fim de 2024 para garantir mais um período de três anos no comando, até dezembro de 2027. A ideia, como a própria disse acima, é que o técnico assine a renovação por mais três temporadas. Com o desejo de fazer o melhor pelo clube, ela também quer evitar qualquer sensação de terra arrasada num possível “pós-Abel”.

– Mas o Palmeiras é gigante, é maior que todos nós, eu vou passar, o Abel vai passar e o Palmeiras vai permanecer. O que for melhor para o Palmeiras eu vou fazer. O Abel só sai do Palmeiras se ele quiser.

Abel já declarou que pretende cumprir seu contrato até o fim, além de citar seu amor pelo projeto do clube e sua adaptação ao Brasil. Até aqui, o português conquistou oito títulos pelo Verdão: duas Libertadores (2020 e 2021), dois Paulistas (2022 e 2023), uma Copa do Brasil (2020), um Brasileirão (2022), uma Recopa (2022) e uma Supercopa (2023).