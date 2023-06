Leila Pereira explica quando o Palmeiras vai usar o novo avião e cita as vantagens para os atletas

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 17:59 Compartilhe

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, recebeu nesta terça-feira (27), o avião que sua empresa aérea comprou, prioritariamente, para uso do clube. No entanto, ainda não se sabe quando o elenco alviverde poderá utilizar essa novidade, uma vez que ainda são necessárias algumas liberações e ajustes. Fato é que a mandatária está confiante no auxílio que isso dará aos jogadores e na economia aos cofres palmeirenses.

+ Veja tabela e classificação do Brasileirão-2023 clicando aqui

Em entrevista após o lançamento da aeronave em cerimônia na sede da Embraer, em São José dos Campos, Leila falou sobre como surgiu a ideia de comprar o avião em benefício do clube. Além disso, a presidente destacou o quanto isso implicará financeiramente para o Alviverde.

+ IMPERDÍVEL! Transmissão ao vivo dos jogos do Verdão na Liberta por apenas R$1,00!

– Vendo a dificuldade do nosso elenco para se descolar de uma cidade para outra, com esse calendário extremamente difícil do futebol brasileiro, eu pensei ‘eu preciso otimizar essas viagens’. Conversando com o meu marido, eu falei ‘Beto, vamos comprar uma aeronave?’, porque eu ando numa aeronave particular e o nosso time não. O nosso time andava em aviões fretados que a gente precisava ficar à disposição da malha, quando tinha aeronave, horário. Nós decidimos, para ajudar ainda mais o nosso clube, adquirir essa aeronave que não pertence ao Palmeiras, pertence à empresa Placar, empresa fundada por mim e pelo meu marido, mas ficará à disposição do Palmeiras.

– O Palmeiras utilizará essa aeronave pagando apenas os custos operacionais, taxas, combustível. Eu não tenho dúvida nenhuma que o valor para o Palmeiras vai ser muito muito menor do que é gasto hoje no fretamento de aeronaves. Então, o benefício pro Palmeiras é o benefício econômico, benefício de tempo porque o Palmeiras vai poder viajar hora e dia que quiser e voltar a hora e o dia que quiser.

+ Palmeiras recebe avião comprado por Leila Pereira: veja fotos das partes internas e externas da aeronave

No entanto, não deve ser tão cedo que o Palmeiras fará esse voo inaugural para o elenco. Apesar de a Embraer ter entregue o avião para a Placar, ainda restam alguns ajustes técnicos e a liberação da ANAC (Agência Nacional de Avião Civil) para que a empresa possa ser de fretamento. Enquanto a burocracia não for resolvida, Leila pretende bancar do próprio bolso as viagens. A ideia é que em meados de julho essa “estreia” possa acontecer.

– A Placar é uma empresa de voos charter, de fretamento. Hoje eu não posso fretar ainda a aeronave, mas eu estou tentando autorizações para o Palmeiras poder usar e os custos ficam, em primeira mão, comigo, com a Placar. Vai ter custo zero para o Palmeiras até nós podermos fazer a locação. A locação para o Palmeiras vai ser o pagamento exclusivamente operacional, mas por enquanto nós não podemos alugar ainda a aeronave. O Palmeiras vai começar a usar sem nenhum custo.

Por fim, Leila Pereira foi perguntada como os voos com avião próprio vão beneficiar diretamente o dia a dia dos jogadores e também respondeu o impacto que isso teve com Abel Ferreira, sempre preocupado com essas questões de calendário.

– Nós retiramos alguns bancos pra ela ficar mais confortável, para que o atleta venha na aeronave já fazendo toda a recuperação, todo o tratamento que for preciso. Isso tudo influencia na performance do atleta. Então aqui dentro da aeronave nós poderemos fazer o que for necessário. Alimentação a gente pode fazer com a nossa nutricionista o que for melhor, e os tratamentos também. Ele (o Abel) achou espetacular, mas eu não tenho dúvida que o Abel está extremamente feliz no Palmeiras até antes, eu acho que o Palmeiras vai surpreendendo ele, acho que ele não imaginou que a presidente do Palmeiras iria adquirir uma aeronave pra que eles voassem de uma forma mais confortável.

Considerado o mais moderno avião do mundo, o modelo E190 – E2 adquirido pela empresa de Leila tem como identificação a sigla PS-LMP, que faz referência ao nome completo da mandatária palmeirense (Leila Mejdalani Pereira). O valor estimado é de US$ 64 milhões (R$ 328 milhões).