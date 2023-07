Leila Pereira banca permanência de Gustavo Gómez no Palmeiras, e zagueiro sairá apenas pelo valor da multa rescisória; saiba o valor

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/07/2023 - 22:28 Compartilhe

Zagueiro e capitão do Palmeiras, Gustavo Gómez é considerado inegociável pela diretoria do clube alviverde. Clube do astro Cristiano Ronaldo, o Al Nassr, da Arábia Saudita, tem o interesse em tirar o atleta do Verdão. Porém, ele sairá apenas se os árabes pagarem a multa rescisória, que é de 30 milhões de euros (R$ 161 mi, na cotação atual).

A direção palmeirense não recebeu proposta concreta da equipe saudita até o momento, mas, ainda que receba, a posição é definida: não vai vender.

A informação do Lance! foi confirmada pela própria presidente palestrina Leila Pereira em contato feito pela reportagem da rádio Zero 9, onde ela garantiu que nenhum atleta titular, incluindo Gómez, será negociado. Além de Gustavo Gómez, a diretoria palmeirense recebeu contatos por outros jogadores que formam o time-base, como o lateral Piquerez, o meia Raphael Veiga e o atacante Rony, mas, em todos os casos, não deu prosseguimento.

O Al Nassr tem conversado diretamente com o estafe do zagueiro paraguaio. A ideia é convencer o defensor através da proposta salarial, que é três vezes maior do que o atleta recebe atualmente pelo Verdão.

Contudo, o time saudita não pretende pagar o valor da multa rescisória de Gómez, o que impediria o avanço das negociações. A primeira sinalização do clube dirigido pelo ex-botafoguense Luís Castro aponta a possibilidade de uma oferta de 10 milhões de dólares (R$ 47,9 mi, na cotação atual) que pode aumentar, mas não ultrapassará a marca de 15 milhões de dólares (R$ 71,8 mi, na cotação atual), que, em reais, configura menos da metade do preço da multa que o defensor possui atualmente.