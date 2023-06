Leila abre possibilidade de reforços para o Palmeiras e tranquiliza torcida sobre saída de titulares: ‘São intocáveis’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 19:33 Compartilhe

O Palmeiras teve um dia agitado nesta terça-feira (27), que envolveu desde a lesão de Zé Rafael até a entrega do avião que será usado pelo clube. Em meio a esses assuntos, ainda houve tempo para tratar de reforços com Leila Pereira, que falou com a imprensa na sede da Embraer, em São José dos Campos, interior de São Paulo. A mandatária garantiu que não negociará os titulares da equipe de Abel Ferreira.

Em meio à cerimônia de entrega da aeronave que uma de suas empresas adquiriu, Leila precisou responder à imprensa sobre a possibilidade de reforços chegarem nesta janela de meio de ano, que se inicia neste mês de julho. Embora não tenha prometido as contratações, ela garantiu que o clube está no mercado e pode ter novidades, mas sem fazer loucuras.

– A gente está sempre em busca de reforços, mas eu acho que o maior reforço foi manter esse time extremamente vitorioso, isso é muito importante. Eu não abro mão de manter a nossa base e, claro, estamos de olho no mercado, Temos várias opções, mas não vou fazer loucuras, não vou pagar um valor que o departamento de futebol entenda que não é o valor daquele atleta. Quando eu lido com as finanças do Palmeiras, tenho que ter muita responsabilidade. Então estamos em busca de reforços para o Palmeiras, pode ser que no meio do ano tenhamos novidades, mas sempre com os pés no chão – declarou a presidente.

No início desta semana, o Verdão fechou a transferência de Giovani ao Al Sadd, do Qatar, por cerca de R$ 47 milhões. O jovem que é promissor, mas vinha perdendo espaço com Abel Ferreira, ainda terá parte de seus direitos vinculada ao Palmeiras e ajudará ao clube a bater a meta de vendas do ano, que é de R$ 182 milhões. Agora, restam aproximadamente R$ 30 milhões para a conta fechar, algo que não será feito com a saída de titulares, garantiu Leila.

– A gente conseguiu se equilibrar sim, a venda do Giovani foi um venda importante, temos outros caminhos, mas não de jogadores que a comissão técnica entenda que sejam fundamentais que permaneçam no Palmeiras. Esses são intocáveis. Então se tiver um proposta interessante e que a comissão técnica entenda que não fará falta para o nosso elenco, a gente está aberto a conversar.

Em 2023, o Palmeiras fez apenas duas contratações: Artur, que veio do Bragantino, e Richard Ríos, que veio do Guarani. Ambos chegaram apenas após encerrada a participação de seus ex-clubes no Paulistão, perto de abril. O desejo da comissão técnica desde o início da temporada é o reforço de um “camisa 5”, que viria para suprir a saída de Danilo para o Nottingham Forest, que aconteceu em janeiro.