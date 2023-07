Leclerc diz que se sente motivado apesar de ano ruim da Ferrari

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 14/07/2023 - 12:37 Compartilhe

ROMA, 14 JUL (ANSA) – O piloto Charles Leclerc, da Ferrari, afirmou nesta sexta-feira (14) que, apesar da temporada abaixo do esperado, o desempenho da escuderia italiana não o frustrou O monegasco ainda comentou que os tempos negativos da Ferrari o motivam a tentar levar de volta o time de Maranello ao topo.

“A temporada está muito longe do que esperávamos, mas não é frustrante. Isso me motiva muito em levar a Ferrari de volta onde ela merece estar, que é constantemente no topo. Quando chegarmos lá, tenho certeza que será um momento muito especial”, comentou o piloto em entrevista ao Guardian.

Leclerc destacou que ele é o “primeiro a querer lutar pelo título” do campeonato, além de destacar que é “muito especial” correr pela Ferrari.

“Quando você tem um carro mais complicado de pilotar, como foi o caso na primeira parte desta temporada, erros acontecem.

Vou sempre tentar me esforçar além do limite”, analisou.

O monegasco é o sétimo colocado, com 74 pontos conquistados no Mundial de F1, enquanto seu companheiro de equipe, Carlos Sainz, é o quinto, somando 83.

No campeonato de construtores, a Ferrari é a quarta posicionada, com 157 pontos, atrás de Red Bull (411), Mercedes (203) e Aston Martin (181). (ANSA).