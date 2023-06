Lecce anuncia saída do técnico Marco Baroni

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 20/06/2023 - 18:07 Compartilhe

LECCE, 20 JUN (ANSA) – Após conseguir escapar do rebaixamento na Série A da Itália, o Lecce anunciou a saída do técnico Marco Baroni.

Em um comunicado, o time giallorosso informou que não chegou a um acordo com o treinador italiano para continuar a relação.

“A proposta do Lecce de continuar o relacionamento por mais um ano com um aumento na parte econômica em favor do treinador e sua equipe não foi aceita”, explicou o Lecce.

Aos 59 anos, Baroni estava no comando do Lecce desde a temporada 2020/21. O treinador levou o clube de volta para a elite italiana, além de garantir sua permanência na Série A.

(ANSA).