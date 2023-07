!Leão imparável! Verstappen vence com mais 30 segundos de vantagem na Hungria, Hamilton fica em quarto

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/07/2023 - 11:55 Compartilhe

O GP deste final de semana cumpriu o que prometeu e entregou uma uma largada eletrizante. Mais uma vez Max Verstappen venceu na manhã deste domingo (23), na Hungria. O holandês não teve dificuldades ficar no topo novamente e a McLaren mostrou a sua evolução com um bom resultado, com dois pódios consecutivos. Além do piloto da RBR ter feito uma boa largada, Carlos Sainz e Oscar Piastri também fizeram uma boa atuação. Lando Norris e Sergio Perez completaram o top 3.

O início da prova foi bem agitado. Lewis Hamilton teve uma leve batalha com Verstappen, que largou bem e quase se tocaram, Oscar Piastri aproveitou que o britânico não conseguiu segurar a posição, ficando na segunda colocação, em seguida, veio Lando Norris. Os carros da Alpine bateram e deram adeus a corrida antes de completar cinco voltas e Guanyu Zhou recebeu cinco segundos de penalidade por causar a colisão.

Logo depois Sergio Perez e Fernando Alonso duelaram pela sétima posição e o mexicano levou a melhor em cima do príncipe das Astúrias. George Russell, que começou na 18° colocação, veio fazendo uma ótima corrida de recuperação e na volta 19 conseguiu chegar perto do seu colega de equipe e conquistou a sexta colocação. Lando Norris foi para os boxes e fez o undercut (antecipou o pit, colocando pneus mais novos, virando mais rápido que o carro da frente) e ultrapassou o seu colega de equipe.

Verstappen continuou com o seu ritmo de corrida e não teve problemas para defender a sua liderança. Na volta 42, Perez e Hamilton lutaram pela quarta posição, o heptacampeão defendeu o seu espaço por muito tempo, conseguiu levar a melhor e o piloto da RBR foi para os boxes, surpreendendo com o tempo de 1.9s de pit. Piastri fez o mesmo e o britânico ficou na terceira colocação.

O australiano da McLaren e o mexicano da atual campeã dos construtores batalharam pela quarta posição. Sergio fez uma boa manobra e conquistou a posição de Oscar. Na volta 57, o heptacampeão abriu a asa móvel aberta e pegou a volta de Piastri, conquistando a quarta posição.

Nas voltas finais, a bandeira amarela foi ativada após Logan Sargeant rodar na chicane. Em seguida, Max abriu a última volta e como de costume, foi o primeiro a ver a bandeira amarela. Norris ficou mais uma vez na segunda colocação e Perez voltou ao pódio depois de algumas corridas ficando fora do Top 3.

Com a vitória de Max, a RBR bateu o recorde histórico da McLaren de 11 vitórias consecutivas, com a de hoje, a equipe austríaca conquista a 12°. Dessa vez não vai ter descanso e a Fórmula 1 volta na próxima semana no GP da Bélgica.

