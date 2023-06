Lazio acena com proposta milionária por Marcos Leonardo, do Santos

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 16:04 Compartilhe

A Lazio, da Itália, está interessada em Marcos Leonardo e formalizará em breve uma proposta para comprar o atacante. O Santos, dono dos direitos econômicos do jogador de 20 anos, ainda não recebeu a oferta oficialmente.

O clube italiano oferece cerca de 18 milhões de euros (R$ 93,6 milhões) pelo atleta, segundo apurado pela reportagem do Lance!. O Peixe ficaria com 15% do ‘passe’ do camisa 9, podendo faturar ainda mais em uma venda futura.

Estes valores não são os que a diretoria santista gostaria de receber pelo jogador. A ideia inicial era negociar Marcos Leonardo por 20 milhões de euros a 25 milhões de euros (R$ 104 milhões a R$ 130 milhões, respectivamente). No entanto, com o atual momento econômico, a proposta da Lazio não é vista com ‘maus olhos’ pelo Alvinegro Praiano, ainda mais se o clube mantiver uma porcentagem dos direitos econômicos do atacante.

Marcos Leonardo também despertou interesse do Sporting, de Portugal, e da Roma, da Itália. Porém, ambos os clubes não formalizaram ofertas.

!MOMENTO COMPLICADO!

Em situação financeira delicada após eliminações e sem contar com dinheiro de bilheteria pelos próximos 30 dias, por conta da punição do STJD após a ‘guerra’ no clássico contra o Corinthians, o Santos precisa de uma grande venda nesta janela para equilibrar as contas.

O Peixe apostava justamente na negociação de Marcos Leonardo, pois o atacante é o atleta do elenco com maior valor de mercado. O clube do litoral paulista também planeja contratar reforços com o dinheiro que entrar.

Revelado no Santos, o Menino da Vila disputou 143 partidas com a camisa alvinegra, marcou 42 gols e distribuiu oito assistências.