Laura Pigossi vira e vai às oitavas no WTA de Iasi

A paulistana Laura Pigossi, número 138 do mundo, estreou com vitória, nesta terça-feira, no WTA 125 de Iasi, na Romênia, evento sobre o saibro com premiação de US$ 115 mil.

A paulistana, medalhista olímpica, derrotou a romena Miriam Bulgaru, 215ª colocada, por 2 sets a 1 de virada com parciais de 5/7 6/0 6/1 apóis 2h39min de duração.

A brasileira chegou a abrir 4 a 0 na primeira parcial, permitiu a virada da rival, mas uniu forças para conseguir a virada.

Ela vai encarar nas oitavas de final a francesa Elsa Jacquemot, 186ª colocada.