Laura Pigossi vira e vai às oitavas no WTA 125 de Gaiba, na grama

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 11:44 Compartilhe

A tenista paulistana Laura Pigossi, número 133 do mundo, estreou com vitória, nesta terça-feira, no piso de grama do WTA 125 de Gaiba, na Itália, evento com premiação de US$ 115 mil.

A medalhista olímpica e número dois do Brasil derrotou a eslovaca Jana Cepelova, ex-top 50, por 2 sets a 1 de virada com parciais de 3/6 6/3 6/1 e encara nas oitavas de final uma americana Taylor Towsend, 105ª, ou Robin Montgomery, 162ª.

Foi a primeira vitória na grama da brasileira no profissional. Como juvenil ela passou uma rodada de Wimbledon em 2012 e caiu para Towsend na segunda fase.

E MAIS: