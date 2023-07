Laura Pigossi perde batalha nas quartas no WTA de Iasi

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/07/2023 - 10:07 Compartilhe

A paulistana Laura Pigossi, número 138 do mundo, foi superada, nesta sexta-feira, nas quartas de final do WTA 125 de Iasi, na Romênia, evento sobre o piso de saibro com premiação de US$ 115 mil.

Pigossi foi superada pela cipriota Raluka Serban, 166ª colocada, por 7/6 (10/8) 7/5 após batalha de 2h41min de duração.

Serban havia batido a cabeça de chave 4, a montenegrina Danka Kovinic na rodada anterior.

A medalhista olímpica ainda volta a jogar nesta sexta buscando a semi de duplas ao lado de Kovinic. Elas enfrentam as eslovenas Veronika Erjavec e Dalila Jakupovic dentro de algumas horas.