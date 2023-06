Laura Pigossi lamenta derrota nos detalhes no quali de Wimbledon e define calendário

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 10:56 Compartilhe

Laura Pigossi , que treina na AD In Academy, de Barcelona, na Espanha, número 134 do mundo, foi superada na primeira rodada do qualifying de Wimbledon, o mais tradicional evento do mundo, disputado na grama de Roehampton, em Londres.

Laura foi superada pela ex-número dois do mundo, a russa Vera Zvonareva, por 5/7 7/6 (7/5) 6/2 após 2h46min de duração: “Joguei bem, tive minhas chances, mas não consegui aproveitar. Ela é uma jogadora experiente, ainda mais na grama. Seguimos para a próxima “, disse Laura que tem os patrocínios da ENGIE, ASICS e do Banco BRB.

A tenista definiu seu calendário. Ela disputa agora o WTA 125 de Contrexeville, na França, a partir do dia 10 de julho, na sequência o WTA 125 de Iasi, na Romênia, a partir do dia 17, e na semana seguinte o WTA 250 de Lausanne, na Suíça.