Número dois do país e 138ª do mundo, a paulistana Laura Pigossi tem estreia marcada para esta terça-feira no WTA 125 de Iasi, na Romênia, evento com premiação de US$ 115 mil.

A medalhista olímpica é a cabeça de chave 7 e enfrenta a romena Miriam Bulgaru, 215ª colocada, pela primeira vez na carreira. O duelo será o segundo da quadra 5 em torno das 8h30 de Brasília.