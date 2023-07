Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 09/07/2023 - 16:14 Compartilhe

A paulistana Laura Pigossi, número 134 do mundo e segunda do país, conheceu, neste domingo, sua rival de estreia no WTA 125 de Conterexeville, na França, evento com premiação de US$ 115 mil, jogado no saibro.

Pigossi encara a convidada francesa Tessah Andrianjafitrimo, atual 428ª colocada e que já esteve entre as 150 melhores. Caso avance, pode cruzar contra a cabeça de chave 2, a espanhola Cristina Bucsa, 78ª, que estreia contra a alemã Tamara Korpatsch.