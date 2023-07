Laura Pigossi estreia contra alemã no WTA de Hamburgo

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/07/2023 - 13:53 Compartilhe

A paulistana Laura Pigossi, número 138 do mundo, conheceu, neste sábado, a primeira adversária na chave principal no WTA 250 de Hamburgo, na Alemanha, que começa já neste domingo, no piso de saibro.

A medalhista olímpica estreia diante da alemã Noma Noha Akugue, 197ª colocada. As duas se enfrentaram no quali de Roland Garros com triunfo em dois sets da brasileira, em maio deste ano.

Pigossi vem de quartas no WTA 250 de Iasi, na Romênia, e chega esta noite na cidade alemã para iniciar sua preparação.

Caso passe pela estreia, poderá ter dura missão diante da cabeça de chave 1, a croata Donna Vekic, 22ª colocada, que estreia contra a australiana Storm Hunter, 154ª colocada.

O torneio distribui US$ 259 mil em premiação.