Laura Pigossi é superada nas oitavas no WTA de Gaiba e segue para Wimbledon

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 14:00 Compartilhe

A tenista paulistana Laura Pigossi, número 133 do mundo, foi superada, nesta quinta-feira, nas oitavas de final do WTA 125 de Gaiba, na Itália, evento na grama com premiação de US$ 115 mil.

Pigossi caiu diante da americana Robin Montgomery, 162ª colocada, por 6/0 6/7 (7/3) 6/0. A brasileira teve um primeiro game de saque longo onde salvou breaks, teve game-points, mas acabou quebrada. No 3 a 0 abaixo teve chances de quebra e não aproveitou.

Agora a medalhista olímpica segue para a disputa do quali de Wimbledon, em Londres, que começa na terça-feira.

E MAIS: