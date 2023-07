Laura Pigossi é superada na estreia no WTA de Hamburgo

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/07/2023 - 8:53 Compartilhe

Número 2 do país e 142ª colocada, Laura Pigossi foi superada, nesta segunda-feira, na primeira rodada do WTA 250 de Hamburgo, na Alemanha, torneio com premiação de US$ 259 mil, no saibro.

A paulistana foi superada pela alemã Noma Noha Akugue, 207ª colocada, por 7/5 6/4 após 1h53min de duração.

A brasileira chegou a ter saque para fechar o primeiro set com 5 a 4, mas a rival conseguiu duas quebras consecutivas.

Laura vinha de quartas de final no WTA 125 de Iasi, na Romênia, na última sexta-feira.