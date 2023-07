Laura Pigossi destaca semana positiva e segue para o WTA 250 de Hamburgo, na Alemanha

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/07/2023 - 18:05 Compartilhe

Laura Pigossi , que treina na AD In Academy, de Barcelona, na Espanha, número 138 do mundo, foi superada, nesta sexta-feira, nas quartas de final do WTA 125 de Iasi, na Romênia, evento no saibro com premiação de US$ 115 mil.

Laura caiu diante da cipriota Raluka Serban, 166ª colocada, por 2 sets a 0 com apertados 7/6 (10/8) 7/5 após 2h40min de partida. Ela foi superada também nas duplas ao lado da montenegrina Danka Kovinic diante das eslovenas Veronika Erjavec e Dalila Jakupovic por 6/3 5/7 10/7: “Foi uma pena, foi no detalhe. Tive chance, mas talvez não consegui jogar bem nesse momento. Ela jogou no limite, acertou muito as linhas, mérito dela também por ter conseguido jogar bem nesse momento. Na dupla também pena, estava um pouco cansada, sem energia, mas não foi isso que nos fez perder, tivemos chances. De qualquer forma foi uma boa semana, muitos jogos, horas em quadra. Esse ritmo vai me ajudar nos próximos torneios que vão ter”, disse Laura que tem os patrocínios da ENGIE, ASICS e do Banco BRB.

A tenista segue neste sábado para Hamburgo, na Alemanha, onde disputa a chave principal do WTA 250 no saibro, que começa já no domingo.