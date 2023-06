Lateral do São Paulo evoluí em lesão e se aproxima de retorno

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 7:00 Compartilhe

O São Paulo teve uma boa novidade no começo desta semana. Welington, lateral-esquerdo, apresentou uma boa evolução no tratamento da sua lesão e voltou a treinar com todo o elenco pela primeira vez desde a sua cirurgia.

Em março, a Cria de Cotia passou por uma cirurgia no tornozelo esquerdo após ter uma lesão ligamentar e lesão de sindesmose diagnosticada. Desde então, não entrou mais em campo.

Na Data Fifa, Welington começou a passar pelo processo de transição física junto a outros atletas do elenco. Porém, nesta segunda-feira (26), pela primeira vez desde março, conseguiu treinar com todo o elenco. Embora o São Paulo ainda não tenha um prazo exato, o lateral deve seguir agora com um aprimoramento na forma física e seu retorno deve estar mais próximo ainda.

Antes desta evolução, como dito anteriormente, Welington já estava realizando algumas atividades no gramado, mas sem a evolução apresentada no início desta semana. Além do lateral, Talles Costa, Moreira e Igor Vinícius também estão em fase de transição.

