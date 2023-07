Lateral do Brasil na Copa do Mundo, Alex Telles é apresentado no Al Nassr

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/07/2023 - 13:40 Compartilhe

O futebol saudita segue contratando em larga escala. Neste domingo (23), o lateral-esquerdo Alex Telles, que esteve na Copa do Mundo do Catar com a Seleção Brasileira, foi apresentado como novo reforço do Al Nassr. Segundo a imprensa europeia, o valor da transferência custou sete milhões de euros (R$ 38 milhões) aos cofres da equipe.

Uma vez apresentado no clube saudita, Alex Telles volta a dividir vestiário com Cristiano Ronaldo, seu companheiro no Manchester United na temporada 2021/22. O brasileiro pertencia ao time inglês, apesar de ter representado o Sevilla no último ano por empréstimo.

Alex Telles é o terceiro reforço contratado pelo Al Nassr para a temporada 2023/24. Além do brasileiro, também chegaram ao clube os meias Brozovic, ex-Inter de Milão, e Fofana, ex-Lens. O técnico Luís Castro também foi negociado pela equipe saudita nesta janela de transferências.