Lateral Da Rocha comenta oportunidades no Juventude

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 4:10 Compartilhe

O lateral-esquerdo Da Rocha, do Juventude, deve ser uma das principais atrações do clube de Caxias do Sul na Copa Federação Gaúcha de Futebol que começou nesta quarta-feira. Destaque do time sub-20 que disputa o estadual da categoria, o atleta foi alçado ao grupo que disputará a ‘Copinha’. Da Rocha fala a respeito de seu crescimento dentro do Juventude.

– Fico feliz e me dedico bastante em todas as oportunidades que recebo. Quando joguei o Gauchão, tinha a exata consciência do tamanho da responsabilidade e da chance que se abria para mim. Agora, no time da Copinha, novamente buscarei fazer o melhor para o sucesso do clube – afirmou.

Uma das principais apostas da agremiação gaúcha para a temporada, o jovem também é olhado pelo treinador da equipe profissional. Da Rocha sabe que pode ser chamado a qualquer momento por Thiago Carpini para jogar a Série B e se mostra tranquilo quanto à possibilidade.

– Estou à disposição do Juventude. Minha satisfação em defendê-lo, seja qual for a competição ou categoria, é enorme. Disputar o Campeonato Brasileiro é muito bacana e estou a postos para quando precisarem de mim – definiu.