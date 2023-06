Laterais apresentam atuações seguras e comprovam bom momento do Botafogo

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 6:00 Compartilhe

Por conta das atuações inconstantes de Leonel Di Plácido e da lesão de Marçal no joelho, Rafael e Hugo ganharam sequência nos últimos jogos do Botafogo. Os laterais vêm apresentando atuações seguras pela equipe alvinegra e os resultados têm aparecido.

Com Rafael e Hugo titulares, os comandados de Luís Castro conquistaram três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos. Com os laterais em campo, os defensores alvinegros não sofreram nenhum gol nestas partidas disputadas.

ÚLTIMOS JOGOS DO BOTAFOGO COM RAFAEL E HUGO TITULARES

LDU 0 x 0 Botafogo

Botafogo 2 x 0 Fortaleza

Cuiabá 0 x 1 Botafogo

Palmeiras 0 x 1 Botafogo

RAFAEL

Rafael chegou ao Botafogo em agosto de 2021 e ainda não havia conseguido uma sequência de jogos positivas. O lateral sofreu com lesões, expulsões e atuações inconstantes ao longo de sua passagem, mas apresentou uma atuação segura diante do Palmeiras no Allianz Parque e tem sido importante nos últimos jogos da temporada.

HUGO

Hugo atuou nas categorias de base do Glorioso e teve dificuldades em se adaptar no profissional. O jogador foi alvo de críticas da torcida nos últimos meses, mas conseguiu desempenhar boas atuações desde que Marçal sofreu uma lesão no início de junho. O atleta tem apenas 21 anos e espera continuar se desenvolvendo ao longo do ano.

O Botafogo entra em campo na próxima quinta-feira (29), diante do Magallanes, às 21h, no Nilton Santos, pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Com Rafael e Hugo em campo, os jogadores alvinegros vão em busca de mais uma vitória importante na temporada.