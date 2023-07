Lanterna da F1, AlphaTauri troca De Vries por Ricciardo

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 11/07/2023 - 12:07 Compartilhe

SÃO PAULO, 11 JUL (ANSA) – A AlphaTauri anunciou nesta terça-feira (11) o australiano Daniel Ricciardo como o substituto do holandês Nicky de Vries na atual temporada da Fórmula 1.

Lanterna do campeonato, De Vries, que é um dos três calouros da categoria em 2023, estava pressionado na equipe italiana por não ter conquistado um único ponto nas 10 primeiras etapas.

O holandês, que teve como seu melhor resultado um modesto 12º lugar no GP de Mônaco, foi desligado da AlphaTauri com efeito imediato. A decisão faz com que Ricciardo volte ao grid já em Budapeste, na próxima semana.

“Estou satisfeito em dar as boas-vindas ao Daniel. Não há dúvidas sobre suas habilidades, e ele já conhece muitos de nós, então sua integração será fácil e direta. A equipe também vai lucrar muito com sua experiência, já que ele venceu oito GPs”, comentou Franz Tost, chefe de equipe da AlphaTauri.

O austríaco também agradeceu De Vries “por sua valiosa contribuição” na escuderia italiana.

Com apenas dois pontos conquistados, ambos através do japonês Yuki Tsunoda, a AlphaTauri é a lanterna do campeonato de construtores, atrás de Williams (11), Haas (11) e Alfa Romeo (9). (ANSA).