Lance! anuncia parceria com a Eyas Gaming para nova casa de apostas esportivas: a Lance! Betting

O Lance! anunciou, nesta segunda-feira (24), uma parceria que promete agitar o cenário das apostas esportivas. A tradicional marca brasileira de mídia esportiva uniu-se à Eyas Gaming para o lançamento da Lance! Betting, uma plataforma online de apostas.

De acordo com a parceria celebrada, o Lance! concedeu à Eyas Gaming uma licença exclusiva para utilizar sua marca na plataforma online a ser desenvolvida e operada pela empresa estrangeira.

A Eyas Gaming, que possui licenças no Reino Unido e Gibraltar para operar plataformas de apostas, vai oferecer uma experiência autêntica e confiável para os apaixonados por esportes e fãs do Lance! que gostam de dar seus palpites.

Por meio do poderoso sistema Bede Gaming e da premiada interface Kambi, a Lance! Betting oferecerá aos usuários uma ampla gama de opções de esportes e mercados para apostar.

Além disso, outra grande novidade da Lance! Betting será o jogo gratuito “Acerte 6”. Nele, os participantes podem testar suas habilidades ao tentar adivinhar, semanalmente, os placares corretos de seis jogos de futebol, com a incrível oportunidade de ganhar prêmios em dinheiro.

A Eyas Gaming encara essa parceria como uma oportunidade estratégica para expandir sua presença na América Latina. Adam Joseph, CEO da empresa, expressou seu entusiasmo com o acordo:

“Estamos contentes em colaborar com o Lance!, uma das principais empresas de mídia independente do Brasil, especializada em notícias esportivas, e que possui uma base de mais de 15 milhões de visitantes mensais. Também estamos empolgados em construir uma parceria duradoura e atraente para seu público fiel”.

Marcos Moraes, CEO do Lance!, expressa seu entusiasmo ao comentar sobre a parceria estabelecida com a Eyas Gaming, destacando a oportunidade de aproveitar ao máximo o potencial da marca Lance! no cenário de apostas esportivas do Brasil:

“Estamos muito animados em estabelecer essa parceria estratégica com a Eyas Gaming, uma empresa referência no mercado global de gaming. Com uma plataforma segura e confiável, será oferecido um serviço de excelência para atender às demandas dos seus usuários”.

Impulsionado pelo conhecimento especializado da Eyas Gaming e pela tradição do Lance, o lançamento da Lance! Betting promete levar aos apostadores brasileiros uma plataforma inovadora, segura e confiável de apostas esportivas.

Para mais informações, entre em contato com marketing@eyasgaming.com