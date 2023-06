Lakers e Pacers fecham troca horas antes do draft, mas ainda não é a que o torcedor quer

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 15:23 Compartilhe

Não é a troca que o torcedor do Los Angeles Lakers quer, mas a equipe realizou uma com o Indiana Pacers, horas antes do Draft. De acordo com o jornalista Adrian Wojnarowski, da ESPN, o time californiano enviou a escolha 47 para o Pacers pela 40. Agora, Los Angeles possui as picks 17 e 40 do recrutamento.

O fato é que a torcida do Lakers quer mesmo uma troca troca com o Pacers, algo que poderia, eventalmente, acontecer na noite do Draft. Trata-se daquele mesmo velho rumor em que Myles Turner e Buddy Hield iriam para a equipe californiana. No entanto, o novo pacote consistiria na escolha 17, além de Mo Bamba e Malik Beasley. De acordo com Jovan Buha, do site The Athletic, Los Angeles está querendo subir no recrutamento ou conseguir um titular para a próxima temporada.

“A troca envolveria Malik Beasley, Mo Bamba e a pick 17 por um jogador de nível titular”, afirmou Buha. “Alguns nomes que o Lakers gosta e voltaram a circular foram Myles Turner e Buddy Hield, mas existem outros. Dorian Finney-Smith e Royce O’Neale do Brooklyn Nets e Gary Trent Jr, do Toronto Raptors, também agradam”.

Para a próxima temporada, apenas três atletas possuem contratos garantidos. Além de LeBron James e Anthony Davis, somente Max Christie tem contrato para 2023/24. Entretanto, Beasley tem uma team option em seu acordo. Ou seja, se o Lakers não quiser manter o jogador por US$16.5 milhões expirantes, pode simplesmente dispensar. Mas existe a chance de utilizar o ala-armador em uma eventual troca. Neste caso, a franquia tem de exercer a cláusula de permanência e, em seguida, fazer a negociação. Lakers Pacers troca

Algo similar ocorre com Bamba. No entanto, ele tem um contrato sem garantia de US$10.3 milhões.

Além do pivô, o Lakers ainda tem Jarred Vanderbilt sob o mesmo tipo de acordo, por US$4.7 milhões. O problema é que, se fizer grandes negociações, corre riscos de perder Austin Reaves. Aliás, o jogador seria uma prioridade para a direção. Agente livre restrito, Reaves poderia receber ofertas de, até, US$100 milhões por quatro temporadas. Então, é algo que Rob Pelinka, GM da equipe, tenta coordenar. Lakers Pacers troca

Já D’Angelo Russell, é outro que poderia retornar para a próxima temporada. Agente livre, o armador foi bem na temporada regular, mas não agradou nos playoffs. No jogo que o Lakers caiu diante do campeão Denver Nuggets, por exemplo, Russell começou no banco de reservas.

Outras opções

Um dos objetivos de LeBron James, no entanto, seria Kyrie Irving. Juntos, eles foram campeões pelo Cleveland Cavaliers. Desde a última offseason, James intensificou os pedidos a Pelinka sobre o armador. Então, na trade deadline, Irving pediu troca ao Brooklyn Nets. Só que Joe Tsai, dono do Nets, não quis enviar o atleta ao Lakers, fechando negócio com o Dallas Mavericks. Por enquanto, o time texano pretende estender seu contrato a partir da próxima semana. O Mavs, por outro lado, indicou que não vai ajudar o Lakers em uma sign and trade. Ou seja, quando assina com um jogador e, depois, o troca para outro lugar. Lakers Pacers troca

Outra opção seria Chris Paul, que foi para o Washington Wizards. O problema é que a direção do Wizards gostaria de receber algo pelo veterano. O Lakers poderia ir atrás do armador em caso de dispensa. De acordo com Wojnarowski, o Los Angeles Clippers também é candidato. Isso porque Paul, que reside em Los Angeles nas férias da NBA, gostaria de voltar a viver na cidade em definitivo. Além disso, James e ele são amigos de longa data.

Vale lembrar que Hield esteve muito próximo de jogar em Los Angeles. Em 2021, antes de o Lakers fazer a troca que levou Russell Westbrook, havia um acerto com o Sacramento Kings, onde o especialista no perímetro jogava. A negociação, entretanto, ficou no “quase”. Desde então, vários rumores surgiram sobre o time ainda ter interesse no ala. Depois, ele foi para o Pacers e, lá, começou a aparecer o nome de Turner.

Por enquanto, não existe nenhuma sinalização de que Lakers Pacers troca vá acontecer.