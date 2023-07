Kyrgios diz que que vai se aposentar mais cedo por conta da bebida e de festas

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/07/2023 - 9:50 Compartilhe

Durante o Ultimate Tennis Showdown, onde ficou como treinador do americano Frances Tiafoe, Nick Kyrgios afirmou que sua carreira não vai durar tanto. Segundo ele, jogar até os 33 anos seria uma loucura.

“O calendário está fora de controle. Estou ficando velho. Tenho 28 anos, mas com todo o álcool e festas é como se tivesse 57. 33 anos é uma loucura. Não vou jogar até aos 33. E uma vez que tenha aposentado não vou voltar”, disparou.

O tenista jogou apenas um torneio no ano, em Stuttgart, na Alemanha, por lesão no joelho. No momento não tem previsão de volta. Ele desistiu de disputar o ATP 500 de Washington, nos EUA, na semana que vem.