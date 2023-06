Kyrgios comenta pedido de desculpas de Tsitsipas

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/06/2023 - 14:44 Compartilhe

O australiano Nick Kyrgios, 31º do ranking, pincipal alvo dos comentários do grego Stefanos Tsitsipas na série documental Break Point da Netflix, que foram apontados como racistas, comentou a situação em que o grego estava e disse esta bem.

Nesta sexta-feira, após ser informado que estava sendo acusado de cometer racismo conta Kygios, Tsitsipas utilizou as redes sociais para divulgar um comunicado em que explica que ao dizer que ‘Nick Kyrgios trouxe para o tênis um comportamento do basquete’ não se tatava de racismo.

O comunicado também foi utilizado como uma forma de pedi desculpas, pois por ser grego, Tsitsipas sabe o que é ser disciminado.

Na manhã deste sábado, Kygios foi ao Twitter comentar a situação e explicou que entendeu completamente a situação do grego: “Foi uma batalha muito acirrada”, iniciou ele em referência a partida que gerou o comentário do grego, uma batalha na chave de Wimbledon, definida no 5º set.

“Às vezes, como jogadores, vamos para essas coletivas de imprensa sem digerir a partida….”, destaca o australiano, que segue: “Tivemos algumas batalhas malucas e sei que no fundo você gosta da minha marca de tênis. Estamos todos bem, Tsitsipas”.