Kylian Mbappé não descarta renovação de contrato com o Paris Saint-Germain

Com contrato até 2024, Kylian Mbappé não descarta uma renovação contratual com o Paris Saint-Germain ao fim da próxima temporada. Em entrevista ao canal “Telefoot”, o jogador afirmou que só decidirá seu futuro no próximo ano.

– Só penso em jogar no PSG na próxima temporada. Há muitas coisas que acontecem em um ano. Ainda mais em um clube como o PSG.

Apesar das especulações em torno de uma saída na janela de transferências, Mbappé garantiu sua permanência no Paris Saint-Germain. O camisa sete é alvo de desejo do Real Madrid, mas o clube espanhol deve aguardar uma oportunidade para contratar o astro da seleção francesa sem custos.

Nesta segunda-feira, Mbappé entra em campo com a França para encarar a Grécia pela 4ª rodada das Eliminatórias da Eurocopa 2024. A equipe dirigida por Didier Deschamps soma três vitórias em três partidas e pode encaminhar a classificação em caso de mais um triunfo.

