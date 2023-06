Kudermetova vai à final em Hertogenbosch e pode tirar Bia Haddad do top 10

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 17/06/2023 - 11:36 Compartilhe

Final totalmente russa na grama de Hertogenbosch, na Holanda, evento com premiação de US$ 259 mil. Veronika Kudermetova, número 14 do mundo, encara Ekaterina Alexandrova, 26ª.

Principal favorita, Kudermetova derrotou a eslovaca Viktoria Hruncakova por 6/3 6/2 enquanto que Alexandrova marcou 6/1 7/6 (7/2) sobre a bielorrussa Aliaksandra Sasnovich.

Kudermetova irá ao top 10 caso conquiste o título neste domingo e vai tirar a brasileira Beatriz Haddad Maia, que defendia 280 pontos esta semana referentes ao título de Birmingham, na Inglaterra, no ano passado.

Bia Haddad está ficando com 2690 pontos e Kudermetova vai indo aos 2600. Se for campeã ela termina a semana com 2700.

