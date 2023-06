Kudermetova bate Sabalenka e vai às 4ªs em Belim. Gauff leva pneu

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 12:39 Compartilhe

Principal favorita ao título do WTA de Berlim, na Alemanha, a bielorrussa Aryna Sabalenka, 2ª da WTA, foi superada pela russa Varonika Kudermetova, 13ª, nas oitavas de final do WTA 500 de Berlim, na Alemanha. Kudevmetova encara a compatriota Ekaterina Alexandrova.

Contando com boa pesença de público na capital alemã, as duas tenistas encararam um duelo tático, em especial no segundo set, e após 1h40 Kudermetova fechou o placa em 6/2 7/6 (7-2) tendo convertido o mesmo número de aces de Sabalenka, cinco, e venceu 83% dos pontos jogados com seu primeiro serviço conta 76% de aproveitamento da bielorrussa.

No primeiro set, Kudermetova entou bastante afiada na devolução de saque e soube mante a calma quando Sabalenka buscou ser muito agressiva para definir pontos. Desta forma, a russa saiu quebrando e abriu 4/0 no placar com nova quebra no 3º game e administou fechando a parcial em 35 minutos.

No segundo set Sabalenka voltou a sai quebrada, viu a russa abrir 4/2, mas vencendo games com pontos mais longos e desgastantes, mas seguiu pressionando e devolveu a quebra no 8º game, igualou a partida e a empuou paa o tiebreak. Ali, com duas mini-quebras po estar bem na devolução, Kudermetova abriu 6/2 e fechou em nova mini-quebra.

Em busca de vaga na semifinal do torneio, a russa encara a compatiota Ekaterina Alexandrova, 22ª, que precisou de 1h16 para superar a norte americana Coco Gauff, 7ª, com placa de 6/4 6/0.

Confira o match-point e Kudermetova x Sabalenka:

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>Lightning strikes twice ⚡️⚡️<br><br>Veronika Kudermetova topples No.1 seed Sabalenka again in Berlin to set up a Den Bosch final rematch against Alexandrova.<a href=”https://twitter.com/hashtag/bett1open?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#bett1open</a> <a href=”https://t.co/xjSdCvQVaJ”>pic.twitter.com/xjSdCvQVaJ</a></p>— wta (@WTA) <a href=”https://twitter.com/WTA/status/1671894843990372353?ref_src=twsrc%5Etfw”>June 22, 2023</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

E MAIS: