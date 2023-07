Kroos destaca viradas no placar e espírito do Real Madrid: ‘Aqui ninguém desiste’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 10/07/2023 - 16:22 Compartilhe

10 anos marcam a presença de Toni Kroos no Real Madrid. O jogador alemão estendeu o vínculo em mais um ano, até junho de 2024, e vai seguir fazendo dupla com Luka Modric, também com contrato renovado. Em entrevista ao ICON, do El País, da Espanha, o camisa 8 destacou partidas em que o Merengue saiu atrás no placar e conquistou a virada.

Nas últimas duas edições, sobretudo na Champions League, o Real se destacou pelas viradas surpreendentes. Na temporada 2021/22, edição em que foi campeão pela 14ª vez, nas quartas de final, eliminou o PSG após perder por 1 a 0 na primeira partida e, após estar perdendo o segundo jogo pelo mesmo placar, virou com três gols de Benzema depois dos 16 minutos do segundo tempo. Nas semis, bateu o Chelsea por 3 a 1 no primeiro confronto, mas na semana seguinte sofreu três gols, tendo o placar agregado favorável aos Blues. Nos minutos finais, Rodrygo e Benzema descontaram e garantiram a classificação à final.

– Tudo isso tem muito psicológico. Depois de fazer tantas vezes, a confiança aumenta e a equipe acredita. Você sabe que se aguentar… o jogo vai te dar a opção de voltar. Os colegas partilham a mentalidade, aqui ninguém desiste. Nunca. Sempre é possível. E os rivais já sabem que sempre voltamos, mesmo perdendo. Na temporada passada, por exemplo, foi muito perceptível. Um gol ou uma chance quando estamos perdendo pode mudar tudo, mesmo contra adversários fortes. Todos pensam que podem se perder, porque isso já aconteceu antes. Um gol, o Bernabéu se levanta e começa a sentir uma pressão enorme. Lá acontecem coisas que não são naturais.

Nos 10 anos à frente do Real Madrid, Kroos sempre foi peça importante para o clube, figurando um dos melhores meio-campo da história do futebol, ao lado de Modric e Casemiro – trio que venceu todos os campeonatos possíveis. Aos 33 anos e próximo da aposentadoria, mas com mais um ano de contrato para defender o Merengue, o jogador comentou sobre a busca pela evolução pessoal com o passar do tempo, fazendo uma autocrítica.

– Eu sempre quero continuar aprendendo. Não importa quantos anos você tem ou quanto ganhou, você sempre tem que melhorar. Porque com o passar dos anos, os rivais vão te conhecendo melhor e você tem que continuar dificultando para eles. O futebol hoje é muito rápido, não dá tempo de pensar – destacou.