Koulibaly deixa o Chelsea rumo à Arábia e não nega motivo: ‘Estou indo pelo dinheiro’

O defensor Kalidou Koulibaly foi anunciado oficialmente pelo Al-Hilal no último domingo (25). A saída do zagueiro senegalês, que defendia o Chelsea, custou aos cofres árabes cerca de 24 milhões de euros. O valor é quase metade do que foi pago pelos Blues junto ao Napoli no começo de 2022-23: na ocasião, a diretoria londrina desembolsou 40 milhões na moeda europeia. De acordo com o próprio Koulibaly, o salário no Oriente Médio – estimado em 30 milhões de euros anuais – foi um dos motivos que influenciou em sua decisão.

– Não posso negar que estou indo por dinheiro. Com esse dinheiro, poderei ajudar a minha família a viver bem, dos meus pais a todos os meus primos. Também poderei investir nas atividades da minha associação Capitaine du Coeur, em Senegal. Começamos a construir uma clínica no povo de meus pais e tenho muitos projetos para ajudar os jovens – afirmou o jogador.

A contratação de Koulibaly não é a única viabilizada pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita junto ao Chelsea. Outros três jogadores também deixaram a cidade londrina e farão parte da nova liga da moda. N’Golo Kanté se juntou ao compatriota Karim Benzema e foi anunciado pelo Al-Ittihad; o goleiro Édouard Mendy, acertado com o Al-Ahli, e o ponta marroquino Hakim Ziyech, já em acordo com o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, devem ser oficializados nos próximos dias. O defensor de Senegal também atribuiu a parte religiosa à escolha da mudança.

– Eu sou muçulmano e chegarei a um país que é ideal para mim e para a minha família. A cidade de Meca está perto de nós, isso é bom. Sou seguidor desta religião, e creio que isso é importante para mim. Estou no meu lugar e vou me sentir melhor – completou o zagueiro.

Koulibaly, em sua curta passagem pelo Chelsea, atuou em 32 oportunidades. No período, registrou dois tentos e uma assistência, sendo as três participações em gols realizadas na Premier League.