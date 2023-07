Kevin celebra gol olímpico na base e exalta ambiente no profissional do Palmeiras: ‘Tenho aprendido muito’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/07/2023 - 14:26 Compartilhe

O Palmeiras goleou o Botafogo, na terça-feira (25), por 4 a 0, e garantiu vaga na semifinal do Brasileirão sub-20. O grande destaque da partida foi Kevin, que marcou um gol olímpico para coroar a classificação palmeirense. Membro do elenco principal, ele “desceu” para a base para reforçar o time de jovens e não escondeu sua empolgação de jogar com os comandados de Abel Ferreira.

Primeiramente, Kevin tratou de deixar claro que sua tentativa de gol olímpico foi intencional e não um cruzamento que acabou balançando a rede. Ele, inclusive, comentou que já vem treinando esse tipo de recurso.

– Foi de propósito, sim (o gol). Eu já tinha tentado algumas vezes, treinei esse cruzamento mais fechado. Graças a Deus fui feliz e ajudei o time a avançar – declarou o garoto.

Atual bicampeão da Copinha, e atual campeão brasileiro da categoria, o Verdão sabe que a cada ano a missão fica mais difícil, mas Kevin acredita na possibilidade de buscar uma nova taça em 2023.

– A gente sabe que pode brigar pelo título aqui (no sub-20) de novo, mas vamos ter que fazer mais do que no ano passado. A gente sabe que tem que ser melhor. Por sermos os campeões a gente fica mais visado, os outros times entram pra jogar contra a gente como se fosse uma final, então precisamos dar 110% todo jogo.

Agora Kevin deve retornar aos treinos com o elenco profissional, uma vez que vem sendo opção no banco de reservas para Abel Ferreira. Embora ainda não tenha recebido uma oportunidade de jogar neste ano, a experiência tem sido a melhor possível, principalmente pelo ambiente.

– O ambiente do profissional é ótimo e eu tenho evoluído ao treinar com eles. Tenho aprendido muito. Ver caras como o Dudu e o Rony treinando te faz ter uma noção melhor. Quero me aproximar do jogo deles pra poder evoluir com essa camisa – concluiu.

Aos 20 anos, Kevin tem sido alvo do futebol europeu, mas o Palmeiras tem resistido em negociá-lo. O Shakhtar Donetsk-UCR já chegou a oferecer 10 milhões de euros (R$ 52,4 milhões na cotação atual), porém o Verdão recusou. Atualmente o clube tem 50% dos direitos do jogador, e a outra metade pertence ao Desportivo Brasil, que tem feito jogo duro com o Alviverde, que quer comprar mais 20%.