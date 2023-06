Kelvin Hoefler vê Nyjah Huston garantir bi e fica com 3º lugar no Pro Tour de Skate Street

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 22:55 Compartilhe

Medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Kelvin Hoefler terminou em terceiro e subiu ao pódio do Pro Tour de Roma de Skate Street, que conta pontos importantes para as Olimpíadas de Paris, no ano que vem.

O título ficou com o americano Nyjah Houston, que já havia vencido no ano passado, enquanto o japonês Sora Shirai terminou na segunda colocação.

Felipe Bochecha, outro brasileiro a ter participado da etapa na Itália, terminou com a quinta posição no geral.

Hoefler abriu os trabalhos com um 84,88 na sequência de duas voltas — em que cada competidor possui duas tentativas —, com um 91,51 importante na sequência.

Nas manobras finais, Kelvin errou na primeira tentativa, mas levou um 84,82 na segunda. Depois de mais um equívoco na terceira, a quarta veio com outra boa nota: 82,95.

No fim, Shirai ainda conseguiu tomar o segundo lugar do brasileiro, que se manteve no pódio com a terceira colocação.

A competição em Roma vale pontos também para os Jogos Pan-Americanos de Santiago, que serão disputados este ano, entre 20 de outubro e 5 de novembro. Os dois melhores brasileiros se garantem na competição, um no masculino e uma no feminino.