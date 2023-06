Kanté compra clube da Bélgica após fechar contrato milionário na Arábia Saudita

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 29/06/2023 - 11:25 Compartilhe

O volante N’Golo Kanté é o mais novo dono do Royal Excelsior Virton, clube da terceira divisão da Bélgica. É isso mesmo que você leu. O francês, que reforçará o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, não esperou a aposentadoria para mergulhar no mundo da propriedade de clubes.

A notícia foi divulgada, nesta quinta-feira (29), pela própria instituição. Em um comunicado nas redes sociais, o clube confirmou a venda do antigo proprietário, Flavio Becca, a N’Golo Kanté, que assumirá o controle a partir de sábado, 1º de julho.

Agora, vamos aos detalhes:



> Kanté pretende estruturar o clube para consolidar suas bases, estabilizar o quadro e reencontrar a tradição de formação do RE Virton.

> Valores da transação não foram revelados, mas o volante francês assumirá o clube livre de todas as dívidas.

> Kanté amplia a lista de jogadores em atividade que também são proprietários de clubes. O grupo também conta com nomes como Azpilicueta, do Chelsea, Fàbregas, ex-Barcelona, e Hazard, ex-Real Madrid.

> A aquisição acontece após a transferência de Kanté para o Al-Ittihad. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o atleta receberá € 100 milhões (cerca de R$ 530 milhões) por ano, entre salários e acordos comerciais.

> Campeão do mundo com a seleção francesa em 2018, Kanté estava no futebol inglês desde 2015/16. Defendeu o Leicester por uma temporada e o Chelsea por sete.