Kaká se juntará à seleção brasileira com Ancelotti, diz jornal

06/07/2023 - 12:22

SÃO PAULO, 6 JUL (ANSA) – O ex-jogador Kaká, vencedor da Bola de Ouro de 2007 e campeão mundial em 2002, poderá assumir uma função na comissão técnica da seleção brasileira com a possível chegada do italiano Carlo Ancelotti.

De acordo com o jornal Gazzetta dello Sport, o ídolo do Milan se juntaria ao staff de Carletto a partir de 2024, ano em que o atual técnico do Real Madrid supostamente assumirá o Brasil.

O periódico não deixou claro qual seria o cargo de Kaká, mas a possível chegada do brasileiro é impulsionada pela positiva relação dele com Ancelotti. O italiano treinou o ex-meio-campista nos tempos de Milan.

Kaká viveu um dos melhores momentos da carreira de jogador quando era comandado por Ancelotti, pois marcou 95 gols em 270 jogos. O ex-atleta venceu cinco títulos, entre eles um Scudetto e uma Liga dos Campeões.

Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), anunciou que Ancelotti treinará a seleção pentacampeã a partir da Copa América de 2024, informação confirmada brevemente pelo próprio dirigente após a coletiva de imprensa de Fernando Diniz.

O novo treinador interino do Brasil, que também comanda o Fluminense, se esquivou das perguntas sobre Ancelotti durante sua apresentação. (ANSA).