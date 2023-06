Kai Havertz, ex-Chelsea, é anunciado pelo Arsenal

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 16:31 Compartilhe

Em meio a tantos acertos de transferência paro o futebol árabe, o Arsenal anunciou a contratação de Kai Havertz, ex-jogador do rival Chelsea. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o meio-campista de 24 anos chega aos Gunners pelo valor de 65 milhões de libras (cerca de R$400 milhões) e vai vestir a camisa 29.

Kai Havertz foi revelado pelo Bayer Leverkusen em 2016, onde ficou por quatro temporadas, e seguiu caminho para o Chelsea, por três. No último ano, o meio-campista disputou 47 partidas pelos Blues e marcou nove gols. Pela seleção alemã, o jogador soma 35 jogos na carreira, com 13 gols, e participação na última Copa do Mundo, no Catar.

A mais nova contratação já falou como jogador do Arsenal e revelou ser emocionante estar no clube por toda a história.

– É muito emocionante para mim ingressar neste clube incrível e fazer parte da família Arsenal. Este clube tem uma grande história e espero que possamos conquistar muitas coisa.

– O objetivo é ganhar troféus e vou dar tudo para isso pelos torcedores e por todos no clube. Agora estou ansioso para conhecer todos os jogadores e a equipe quando voltarmos para a pré-temporada – disse o o camisa 29.