Kadinho não renova com o Nantes, da França, e mira sequência no futsal europeu

Destaque do Nantes, o atleta Alison Kadinho, do Nantes, não renovará contrato com a equipe francesa. No entanto, o jogador pretende permanecer atuando no velho continente.

– Fico feliz por tudo que vivi com a camisa do Nantes em um ano de clube. Dei o meu máximo e tenho certeza que consegui ajudar a equipe dentro de quadra. Agora busco um novo desafio para a sequência da minha carreira – afirmou.

Após uma temporada vestindo a camisa do clube francês, Kadinho quer mudar de ares e ter novos desafios. O jogador chegou ao clube em agosto do ano passado, marcou nove gols, sendo sete na liga e dois na Copa da França.

