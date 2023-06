Juventus renova contrato de Rabiot até 2024

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 27/06/2023 - 11:07 Compartilhe

TURIM, 27 JUN (ANSA) – A Juventus anunciou nesta terça-feira (27) a extensão do contrato do meio-campista Adrien Rabiot até o fim da próxima temporada.

Aos 28 anos, o francês poderia ter deixado a Velha Senhora de graça, pois seu vínculo iria até 30 de junho.

O jogador era acompanhado com grande interesse pelo Manchester United, além de ter recebido sondagens do futebol da Arábia Saudita e do Bayern de Munique.

Rabiot está em Turim desde 2019, quando trocou o Paris Saint-Germain pela Juve. Em sua passagem, o meio-campista venceu três títulos, além de ter disputado 177 jogos e marcado 17 gols.

(ANSA).