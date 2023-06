Juventus concretiza chegada do atacante Timothy Weah

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 29/06/2023 - 12:07 Compartilhe

TURIM, 29 JUN (ANSA) – O atacante Timothy Weah, filho do ex-jogador e Bola de Ouro de 1995 George Weah, será o novo reforço da Juventus para a próxima temporada.

O atleta norte-americano concluiu nesta quinta-feira (29) os exames médicos na capital da região do Piemonte e assinará o contrato que o vinculará à Velha Senhora.

Weah foi recebido por alguns torcedores da Juve, tanto que distribuiu autógrafos e tirou selfies com os fãs. O anúncio oficial da chegada do jogador deverá acontecer somente nos primeiros dias de julho.

Revelado pelo Paris Saint-Germain, Weah tem passagens por Celtic e Lille, clube em que estava desde 2019. O novo camisa 22 bianconero custou por volta de 12 milhões de euros.

Dentro de campo, o filho do ídolo do Milan poderá ajudar o técnico Massimiliano Allegri de diversas maneiras. Tratado como o substituto de Juan Cuadrado, Weah se encaixa bem nas pontas do campo nos esquemas táticos 3-5-2, 4-3-3 e 4-4-2. (ANSA).