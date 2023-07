Juventus abandona projeto da Superliga Europeia

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 14/07/2023 - 11:52 Compartilhe

TURIM, 14 JUL (ANSA) – A Juventus anunciou na última quinta-feira (13) sua saída do projeto da Superliga Europeia, que passou a ser integrado apenas por Real Madrid e Barcelona.

Após permanecer leal ao projeto por anos, a Velha Senhora sinalizou no início de junho que tinha a pretensão de abandonar o grupo, pouco tempo depois da entrada da nova diretoria.

“Face às discrepâncias existentes na interpretação dos termos contratuais relevantes aplicáveis ao projeto da Superliga, a Juventus confirma que iniciou o procedimento de saída, mas também reconhece que, nos termos contratuais aplicáveis, sua saída será concluída e efetiva somente se previamente autorizada por Real Madrid, Barcelona e demais clubes envolvidos”, comunicaram os italianos.

A Juve, o Real Madrid e o Barça eram os únicos três remanescentes do projeto, que foi lançado em abril de 2021 por 12 clubes. A competição, no entanto, colapsou em 48 horas por conta das saídas dos times ingleses, da Inter de Milão, do Milan e do Atlético de Madrid.

O ex-presidente do clube Andrea Agnelli, um dos maiores apoiadores da Superliga Europeia e que renunciou ao cargo por causa de um escândalo financeiro, teria ficado furioso quando foi informado que a Juventus se retiraria do projeto, segundo o jornal Gazzetta dello Sport.

A medida da Velha Senhora é também uma tentativa da nova diretoria juventina de se distanciar da antiga liderada por Agnelli. (ANSA).