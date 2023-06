Justiça define que Fluminense terá de pagar R$ 27 mil a Pedro, do Flamengo

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 16:09 Compartilhe

O Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro bateu o martelo e definiu que o Fluminense terá de desembolsar R$ 27 mil de danos morais a Pedro, do Flamengo. O valor é referente a uma lesão que o atacante sofreu enquanto defendia o Tricolor das Laranjeiras. A direção do clube tricolor vai recorrer da decisão da Sexta Turma do TRT.

A defesa de Pedro apontou o direito à indenização porque o Fluminense não contratou seguros de vida e de acidentes pessoais na época na qual o atacante sofreu uma grave lesão no joelho. Isso teria causado “angústia, sofrimento, aflição e insegurança” ao jogador.

O Tricolor das Laranjeiras, por sua vez, também conseguiu por meio de um recurso a exclusão de uma multa de cerca de R$ 50 mil pedida pela defesa de Pedro. O valor se referia a uma indenização sobre a participação no Torneio de Toulon.

A defesa de Pedro requere o reconhecimento de um reajuste salarial automático de 25% previsto em contrato por convocação para a Seleção Brasileira, referente à participação no Torneio de Toulon. Em sua defesa, o Fluminense afirma que não se tratava de uma competição oficial.

