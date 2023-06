Justiça confirma pagamento de salários a PM acusado pela morte do lutador Leandro Lo

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/06/2023 - 11:58 Compartilhe

O Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou que o policial militar Henrique Velozo tem o direito de receber os salários de forma integral. O homem é acusado pelo assassinato do lutador de jiu-jitsu Leandro Lo, em agosto do ano passado. A informação é do “g1”.

Enquanto não ocorre o julgamento, o policial também terá o pagamento dos vencimentos retroativos desde agosto, com juros e correção monetária. A decisão ocorreu ainda em abril, mas foi contestada pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo.

Atualmente, Henrique Velozo está em prisão provisória. Tiago Binati, advogado do policial militar, falou sobre o assunto.

– A decisão ressaltou que a supressão de vencimentos consiste em antecipação de condenação, o que é vedado pela Constituição Federal – disse o advogado.

O caso

No ano passado, a Justiça aceitou a acusação contra o policial e o tornou réu pela morte do campeão mundial de jiu-jítsu Leandro Lo. A defesa do lutador alega que ele teve uma discussão com o policial e, para acalmar a situação, imobilizou o homem. Porém, após se afastar, Henrique Velozo teria realizado os disparos.

As qualificadoras do homicídio colocadas pelo órgão foram: por motivo torpe; com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum; e à traição, de emboscada.