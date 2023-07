Jürgen Klopp descarta assumir seleção alemã: ‘Interfere com a minha lealdade’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/07/2023 - 10:49 Compartilhe

Jürgen Klopp se tornou um dos melhores treinadores do mundo na última década e os resultados fizeram com que o alemão fosse cogitado na seleção alemã. Treinada por Hansi Flick, ex-Bayern de Munique, a Alemanha pode ter um novo treinador em breve, mas não vai ser Klopp.

O técnico do Liverpool disse, em entrevista ao jornal britânico ‘The Athletic’, que não vai assumir a equipe enquanto estiver nos Reds e frisou que não houve nenhum contato da federação de futebol alemã.

– O cargo de treinador da Alemanha é e seria uma grande honra, não há dúvidas quanto a isso. O problema é que interfere com a minha lealdade. Não posso simplesmente deixar o Liverpool agora. Isso não funciona e o pedido nem sequer chegou.

– As pessoas pensam que devo treinar a Alemanha a dada altura, mas para isso tenho que estar disponível e atualmente não estou. Tenho uma responsabilidade com o clube – completou.

Os alemães não vivem boa fase. Na Copa do Mundo de 2022, no Catar, foi eliminada ainda na fase de grupos e após o mundial venceu apenas uma das cinco partidas, o que coloca o cargo de Hansi Flick em estágio de atenção.