Júnior Santos, do Botafogo, alcança marca expressiva neste início de Brasileirão

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 17/06/2023 - 14:34 Compartilhe

Júnior Santos retornou ao Botafogo no começo deste ano após não receber muitas oportunidades no Fortaleza. O atacante vem sendo muito utilizado por Luís Castro nesta temporada e conseguiu alcançar uma marca expressiva no Brasileirão.

O camisa 27 lidera o ranking de dribles do campeonato. O jogador utilizou este fundamento 24 vezes ao longo das dez primeiras rodadas. O segundo colocado é Dudu, do Palmeiras. A informação foi divulgada pelo perfil “Footstats”.

+ Enner Valencia chega ao Inter: veja jogadores que disputam o Brasileirão e já estiveram na Copa do Mundo

+ Com projetos e polêmicas fora de campo, bastidores do Botafogo ficam agitados durante Data Fifa

Júnior Santos atua aberto pelo lado direito e é um dos responsáveis por construir jogadas em velocidade. O atacante é bem quisto por Luís Castro e tem respaldo da diretoria alvinegra para continuar se desenvolvendo no clube.

O Glorioso entra em campo na próxima quinta-feira (22), diante do Cuiabá, às 20h, na Arena Pantanal, em partida válida pelo Brasileirão. A equipe alvinegra busca uma vitória fora de casa para se manter na liderança isolada da competição.

E MAIS: