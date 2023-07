Julio Furch e Marcos Leonardo podem jogar juntos no Santos? Buscamos a resposta!

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/07/2023 - 7:30 Compartilhe

O centroavante Julio Furch chega ao Santos com a missão de reforçar o ataque da equipe, acrescentando ao elenco de Paulo Turra uma opção para jogos de maior exigência física, especialmente nas disputas aéreas.

No entanto, se quiser atuar com frequência o argentino terá que desbancar o ‘dono’ da posição há três temporadas e artilheiro do time na atual temporada: Marcos Leonardo. Em tese, ambos ocupam a função de ‘camisa 9’. Porém, durante a apresentação na última quarta-feira (26), Furch comentou a possibilidade de atuar em dupla com o Menino da Vila.

– Posso jogar com outro companheiro (no ataque) com as características do Marcos (Leonardo). No México éramos praticamente dois ‘noves’. Marcos não é tanto de estar na área, mas de se mover um pouco mais. Pode ser uma boa complementação se pudermos jogar juntos – disse.

Recentemente, o técnico Paulo Turra modificou o sistema tático da equipe para um 4-4-2, formando uma dupla de ataque entre Marcos Leonardo e Stiven Mendoza, facilitando um possível encaixe do reforço santista no jogo coletivo do time. Com base nisso, tentamos desvendar se Marcos Leonardo e Julio Furch podem atuar juntos.

Para início de conversa, o ‘Imperador’ considera Marcos Leonardo um atacante de movimentação, apesar de artilheiro do Peixe no ano com 14 gols marcados em 29 jogos. Ao mesmo tempo, ele se autodescreve com um jogador finalizador, que retém a bola e se aproxima para a execução de paredes.

No que depender de estatísticas, no entanto, a diferença entre os atletas não é grande. Dados da plataforma ‘Sofascore’ indicam que ambos os centroavantes são muito parecidos, tanto como criadores de jogadas como finalizando os ataques (veja mais abaixo). A diferença entre os dois está justamente na jogada aérea, característica citada por Furch como um ponto forte do seu jogo.

Vale destacar que estes números estão fora do contexto das partidas, ou seja, não têm relação alguma com o estilo de cada equipe, adversários enfrentados, nem mesmo indicam em quantos destes jogos os centroavantes atuaram sozinhos ou em dupla.

Um elemento de análise que poderia indicar se há diferença na movimentação dos atacantes seriam seus mapas de calor. No entanto, as figuras indicam que ambos os jogadores ocupam espaços semelhantes no campo. Na imagem abaixo, comparamos o posicionamento de Marcos Leonardo no Brasileirão deste ano (11 jogos) e de Julio Furch no Clausura da Liga MX, disputado no primeiro semestre deste ano (19 jogos).

Ainda que os dois tenham características distintas, os números indicam que ambos cumprem praticamente a mesma função em campo. Marcos Leonardo, apesar de se movimentar bastante, não tem como principal característica a capacidade de criação. Da mesma forma, Furch é tão bom finalizador quanto o jovem santista.

A decisão está nas mãos de Paulo Turra. Mas, se depender dos números, dificilmente o torcedor santista verá essa dupla tendo um bom encaixe em campo.