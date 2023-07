Juiz de Fora (MG) recebe torneio internacional de Beach Tennis pela primeira vez

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 07/07/2023 - 14:03 Compartilhe

Depois do sucesso de público e crítica do torneio internacional de Beach Tennis de Ubá (MG), chegou a vez de Juiz de Fora (MG) sediar mais uma competição deste porte no estado. De 15 a 20 de agosto acontece o ITF e FMT1000 Batata Bowl Classic Beach, reunindo atletas profissionais e amadores nas quadras do Orla Beach Sports.

Distribuindo premiação de 4 mil dólares e 50 pontos no ranking da Federação Internacional de Tênis (ITF), o BT50 tem início no dia 17 com jogos do qualificatório. As finais das chaves masculina, feminina e mista acontecem no domingo, 20. Será a primeira vez que a cidade mineira de Juiz de Fora receberá um torneio internacional de Beach Tennis, modalidade que vem arrebatando cada vez mais novos atletas e fãs pelo mundo com mais de 1,1 milhão de praticantes no Brasil.

No mesmo período, atletas amadores disputam o FMT1000, distribuindo 1000 pontos no ranking de Beach Tennis da Federação Mineira de Tênis nas categorias Dupla Masculina e Feminina A, B, C e D, veteranos das 40+, 50+, juvenis do Sub-14 e Sub-18. Nas categorias de Duplas Mistas haverá as tradicionais A, B, C e D e as inéditas categorias Mistas Sub 14, sub 18, 40+ e 50+.

Nos dias 15 e 16 de agosto, também nas quadras do Orla Beach Sports em Juiz de Fora, acontecem, respectivamente, os torneios ITF BT10 1 e BT10 2, distribuindo 10 pontos no ranking da ITF.

As inscrições para o ITF e FMT1000 Batata Bowl Classic Beach poderão ser feitas pela Internet, através do endereço https://lastlink.bio/itfbatatabowl

A bola oficial do evento será a Wilson Tour Premier Beach Tennis.

Sobre o Orla Beach Sports



A Orla Beach Sports nasceu para atender a demanda explosiva de esportes de areia de Juiz de Fora, criando um espaço perfeito para o juiz forano praticar esses esportes.

Possui uma estrutura de qualidade, exclusiva e com o maior conforto para toda a família. Na Arena, existem 6 quadras oficiais e para o ITF e FMT1000 Batata Bowl Classic Beach existirá mais 6 quadras, também com medidas oficiais, para atender com segurança e qualidade a todos os atletas deste torneio. O espaço ainda conta com restaurante e lanchonete, parquinho kids, banheiros com ducha, material de ponta (raquetes e bolinhas), quadras com churrasqueira, estacionamento privado e uma Loja da Track & Field.