Atleta da ADK Tennis, de Itajaí (SC), Jucelio Torquato foi campeão de duplas no torneio de Cali, na Colômbia, competição no circuito de cadeirantes com premiação de US$ 3 mil.

O itajaiense e o argentino Ezequiel Casco derrotaram na final a dupla do peruano Ysabelino Apaza Chambilla e do uruguaio Luciano Varela por 6/1 6/3. É a sétima conquista de duplas de Jucelio, a terceira do ano.

O jovem de 22 anos foi também semifinalista de simples no torneio. Ele é o número 60 do mundo.