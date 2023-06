Juca Russo comanda BT Camp Juvenil na Arena Deco Beach, em Indaiatuba (SP)

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 9:46 Compartilhe

Ex-técnico da Seleção Brasileira juvenil que levou o país ao vice-campeonato mundial em 2021 no Rio de Janeiro, Juca Russo , da Juca BT, comanda, entre os dias 11 e 13 de julho, o BT Camp Juvenil para atletas de 11 até 17 anos na Arena Deco Beach, arena parceira da Beach Sports Assessoria, a BSA, e de propriedade do ex-jogador de futebol do Corinthians, Barcelona e Porto, Deco, arena está localizada em Indaiatuba (SP).

Serão três dias de imersão com profissionais das áreas de psicologia do esporte, condicionamento físico, treinadores, fisioterapeuta, nutricionista e junto com a presença de alguns jogadores profissionais do circuito. “A meta é trazer a galera mais próxima o possível do cenário de vida dos atletas profissionais”, disse Juca: Sendo um evento realizado em uma estrutura da mais alta qualidade, estamos buscando entregar uma experiência ímpar para esses jovens. Essa experiência contempla uma visão clara dos reais valores contidos na caminhada em busca dos sonhos de tornarem-se atletas profissionais.

Nesta trajetória há que se salientar aprendizagens essenciais como: inter-relacionamento pessoal, trabalho em equipe, liderança, comprometimento, resiliência e disciplina. Tudo isso motivado pela busca do aprimoramento tático, técnico, físico e mental que são mais facilmente percebidos pelos jovens”, adicionou Juca Russo que é pai e treinador de seus três filhos, Gustavo Russo, 18º do mundo e de 21 anos, Hugo Russo, 24º do mundo e 28 anos, e Augusto Russo, 72º do mundo e de 19 anos.

Os participantes terão direito à alimentação, hospedagem, uniformes e material de vídeo e foto. As inscrições estão abertas pelo link wa.me/5519992582067

“Serão dias importantes para os meninos e meninas na estrutura fantástica da Arena Deco Beach que devem servir também na preparação para os três eventos juvenis que virão logo depois”, disse Marcus Máximo, diretor de marketing da Beach Sports Assessoria.